La Petite Fabrique 2.0 by HUB Brasserie HUB Roubaix, 4 juin 2023, Roubaix.

La Petite Fabrique 2.0 by HUB Dimanche 4 juin, 14h00 Brasserie HUB Gratuit

La brasserie HUB fait son marché !

Le dimanche 4 juin, nous organisons un marché de producteurs et créateurs directement à la brasserie !

Sur place, tu pourras retrouver :

La Fabrique aux Délices, Fabienne et ses délicieuses confitures artisanale.

Hortus & sauvageonnes : Florence et ses plantes aromatiques.

Mull Friperie : Armelle et sa sélection de vêtements de seconde main.

@Cimer.la.poterie : Ambre et ses créations piquantes aux grandes oreilles.

Studio quoi : Charlotte, artisan d’art brodeuse et plasticienne en carton.

Marie et ses dessins, qui proposera également un atelier dessin BD/manga ✍️

Tieum DEKO TATTOO : ou encore voyou_sensible et même tilio_telio, tatoueur aux styles divers qui vous a fait vibrer sous ces aiguilles au mois de mai sera présent pour cette seconde édition et cette fois-ci accompagné de son apprentie.

Pour finir la journée en beauté, le marché sera suivi d’un DJ SET.

Pour régaler tes papilles, on te propose le foodtruck Oh Canada, seul foodtruck canadien authentique de Lille.

En plus, le bar sera ouvert le temps de l’après-midi ainsi que pendant la soirée ! Vous pourrez donc profitez de nos exposants tout en dégustant une de bière en terrasse.

Brasserie HUB 26 rue des Fabricants, 59100 Roubaix France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 06 32 00 90 68 https://hoppyurbanbrew.com/?fbclid=IwAR3bzYwTdUamZj9kSlk4iDxyxlTysSKGUFxHwn29Z7QGD9IysFXZXfcE-KE https://www.facebook.com/hoppyurbanbrew/;https://twitter.com/hoppyurbanbrew [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1269113457032321 »}] HUB pour Hoppy Urban Brew ! C’est la marque qui symbolise un modèle respectueux de l’environnement et de l’humain, à dimension locale.

Bien plus qu’une simple brasserie : HUB est aussi un futur lieu de convivialité et de rencontre autour de la bière comme véritable point de rassemblement à Roubaix. Métro ligne 2 arrêt : Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T21:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T21:30:00+02:00

artisanat créateurs

Photo couverture evenement