La Petite Fabrique by HUB Brasserie HUB, 7 mai 2023, Roubaix.

La Petite Fabrique by HUB Dimanche 7 mai, 14h00 Brasserie HUB Gratuit

La brasserie HUB fait son marché !

Le dimanche 7 mai, nous organisons un marché de créateurs directement à la brasserie !

Sur place, tu pourras retrouver :

– bowocandles : créatrice de bougies, dont les odeurs plus folles les unes que les autres te feront voyager à l’autre bout du monde

– mademoiselle.mnk : créatrice de tampons sur mesure, graphiste et illustratrice

– lespetitscactusshop : créatrice de bijoux trop mignons ET upcyclés

– mokette : créatrice de tapis et décorations textiles artisanales tout en couleurs

– therese_lille : créations textiles en tout genre, découpées, assemblées et cousues main

– chloekowalka : talentueuse céramiste : vaisselle et pièces utilitaires

– tieumdekotattoo : ou encore voyou_sensible et même tilio_telio, tatoueur aux styles divers

Pour couronner la journée, le marché sera suivi d’un concert, dont on te parlera un peu plus en détails plus tard

Et si tu as un petit creux, tu pourras également retrouver Ô Saveurs Mobiles pour te régaler pendant la soirée

Brasserie HUB 26 rue des Fabricants, 59100 Roubaix France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 06 32 00 90 68 https://hoppyurbanbrew.com/?fbclid=IwAR3bzYwTdUamZj9kSlk4iDxyxlTysSKGUFxHwn29Z7QGD9IysFXZXfcE-KE https://www.facebook.com/hoppyurbanbrew/;https://twitter.com/hoppyurbanbrew [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/211585628175670 »}] HUB pour Hoppy Urban Brew ! C’est la marque qui symbolise un modèle respectueux de l’environnement et de l’humain, à dimension locale. Bien plus qu’une simple brasserie : HUB est aussi un futur lieu de convivialité et de rencontre autour de la bière comme véritable point de rassemblement à Roubaix. Métro ligne 2 arrêt : Roubaix Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T14:00:00+02:00 – 2023-05-07T21:30:00+02:00

2023-05-07T14:00:00+02:00 – 2023-05-07T21:30:00+02:00

artisanat créateurs

Photo couverture evenement