Les Ménileux Brasserie Hop Farmer | Grimaucourt-prés-Sampigny, 18 mars 2023, Grimaucourt-près-Sampigny. Les Ménileux Samedi 18 mars 2023, 19h00 Brasserie Hop Farmer | Grimaucourt-prés-Sampigny Concert « Pub irlandais » Brasserie Hop Farmer | Grimaucourt-prés-Sampigny 1 bis Ferme de Girouet, 55500 Grimaucourt-prés-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny 55500 Meuse Grand Est Escapade musicale des collines d’Irlande aux bayous de la Louisiane… Créé en 1978, Les Ménileux est un groupe de musique rock celtique. Basé près de Nancy, à Marbache, le groupe est maintenant composé de sept musiciens. En plus de nos propres compositions, notre répertoire comporte des reprises de chansons traditionnelles françaises, irlandaises, italiennes …

2023-03-18T19:00:00+01:00

2023-03-18T23:59:00+01:00

