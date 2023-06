Apéro concert avec Rebelote Brasserie du Val de Sèvre, Salles (79) Apéro concert avec Rebelote Brasserie du Val de Sèvre, Salles (79), 24 juin 2023, . Apéro concert avec Rebelote Samedi 24 juin, 18h30 Brasserie du Val de Sèvre, Salles (79) 0 Apéro-concert-bal organisé par la Brasserie du Val de Sèvre, Bière La Belette ! Samedi 24 juin à partir de 18h30 et jusqu’à 21h environ. Visite de la brasserie, produits locaux et bière bio. Concert bal trad animé par REBELOTE (Baptiste Loosfelt & Benoît Roblin) Basptiste Loosfelt : Violon, cornemuse, banjo, chant, pieds Benoît Roblin : vielle à roue, chant Infos sur bierelabelette79@gmail.com source : événement Apéro concert avec Rebelote publié sur AgendaTrad Brasserie du Val de Sèvre, Salles (79) 10, impasse Fortranche

2023-06-24T18:30:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

2023-06-24T18:30:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

