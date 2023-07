Cet évènement est passé Soirée guinguette – Brasserie du Séchoir Brasserie du Séchoir Puydaniel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Puydaniel Soirée guinguette – Brasserie du Séchoir Brasserie du Séchoir Puydaniel, 7 juillet 2023, Puydaniel. Soirée guinguette – Brasserie du Séchoir 7 juillet – 8 septembre, les vendredis Brasserie du Séchoir Entrée(s) libre(s) Brasserie du Séchoir 24 avenue des Pyrénées, 31190 Puydaniel Puydaniel 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 55 17 27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

2023-09-08T18:00:00+02:00 – 2023-09-08T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Puydaniel Autres Lieu Brasserie du Séchoir Adresse 24 avenue des Pyrénées, 31190 Puydaniel Ville Puydaniel Departement Haute-Garonne Lieu Ville Brasserie du Séchoir Puydaniel

Brasserie du Séchoir Puydaniel Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puydaniel/