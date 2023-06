La guinguette du séchoir Brasserie du Séchoir Puydaniel Puydaniel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Puydaniel La guinguette du séchoir Brasserie du Séchoir Puydaniel, 23 juin 2023, Puydaniel. La guinguette du séchoir Vendredi 23 juin, 18h00 Brasserie du Séchoir La brasserie du Séchoir ouvre sa guinguette d’été, au programme :

– concert

– bières pression

– boissons locales

– petite restauration

Entrée libre, grandes tables, espace enfant…

+ d’infos à venir Brasserie du Séchoir 24 avenue des Pyrénées, 31190 Puydaniel Puydaniel 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

