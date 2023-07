Visitez une brasserie alsacienne Brasserie du Pays Welche Lapoutroie, 15 septembre 2023, Lapoutroie.

Découvrez au cours d’une visite guidée, en compagnie du brasseur, tout le « Savoir-Bière » de cette brasserie. Apprenez les étapes de fabrication d’une bière artisanale : brassage, fermentation, embouteillage.

La visite se termine de manière conviviale avec une dégustation.

Brasserie du Pays Welche 84 rue du Général Dufieux, 68650 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est 03 89 47 20 26 http://www.brasseriedupayswelche.fr Autour des années 1850 et dans le cadre du développement de l’industrie de cette époque, les installations se multiplient dans la commune de Lapoutroie : une filature de coton, deux fabriques de cretonne, des moulins et scieries, une brasserie et deux huileries sont répertoriés.

Tout en renouant avec ce passé industriel et brassicole, et dans le cadre du mouvement de renaissance des brasseries artisanales d’aujourd’hui, c’est sur le site de l’ancienne filature de Lapoutroie que la micro-brasserie « du Pays Welche » a pris place.

C’est la première brasserie à bénéficier de la marque « Valeur Parc Naturel Régional » des Ballons des Vosges.

Seule la conciergerie a été sauvée de la déconstruction de la Filature de Lapoutroie.

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Brasserie du Pays Welche