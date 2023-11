Visite guidée de la brasserie du Pays Toy Brasserie du Pays Toy Sassis, 4 janvier 2024, Sassis.

Sassis,Hautes-Pyrénées

Tous les jeudis, Paul DIXON vous accueille dans cette brasserie familiale, c’est une virée dans les coulisses de la brasserie qui vous attend !.

2024-01-04 16:00:00 fin : 2024-12-26 18:00:00. EUR.

Brasserie du Pays Toy SASSIS

Sassis 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Thursday, Paul DIXON welcomes you to this family-run brasserie for a behind-the-scenes tour!

Todos los jueves, Paul DIXON le da la bienvenida a esta brasserie familiar para una visita entre bastidores

Jeden Donnerstag empfängt Sie Paul DIXON in dieser Familienbrauerei. Es erwartet Sie ein Blick hinter die Kulissen der Brauerei!

Mise à jour le 2023-11-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65