Rencontres Albi Flamenca : bal sevillan brasserie du parc Albi, samedi 16 mars 2024.

BAL SEVILLAN

Après le spectacle à l’Athanor, l’association FPT propose de finir la soirée avec le guitariste Manuel Rodriguez et le percusionniste et chanteur Paco Ruiz qui animeront la soirée par des sevillanes et autres rumbas festives.

Entrée gratuite et possibilité de se changer

possibilité de restauration avec reservation au 05 63 54 12 80

brasserie du parc 3 avenue du parc 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

