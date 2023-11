Accord Mets et Vins. Brasserie du Delta Le Teich, 25 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Sylvain & Maxime vous convient à la 2ème édition « Accord Mets et Vins ». Venez découvrir le repas gastronomique en 6 plats de l’union entre un caviste et un restaurateur. Plaisir des papilles assuré !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Brasserie du Delta rue du port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sylvain & Maxime invite you to the 2nd edition of « Accord Mets et Vins ». Come and discover the 6-course gastronomic meal created by the union of a wine merchant and a restaurateur. Taste buds guaranteed!

Sylvain & Maxime le invitan a la 2ª edición de « Accord Mets et Vins ». Venga a descubrir una comida gastronómica de 6 platos creada por un comerciante de vinos y un restaurador. ¡Sabor garantizado!

Sylvain & Maxime laden Sie zur zweiten Ausgabe von « Accord Mets et Vins » ein. Entdecken Sie das gastronomische 6-Gänge-Menü aus der Verbindung zwischen einem Weinhändler und einem Restaurantbesitzer. Gaumenfreuden garantiert!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Le Teich