WOUAIS LE ROCK ! #1 Gami + Absurd Heroes Brasserie du bar des arts, 27 janvier 2023, Aix-en-Provence.

Prix libre

Brasserie du bar des arts 31 rue Portalis 13100 Aix-en-Provence

Wouais le rock ! Plus qu’un cri de guerre.. C’est le rendez-vous pour venir découvrir les artistes de la scène locale à Aix-en-Provence et alentours

Venez nombreux ce vendredi 27 janvier à la brasserie des arts à Aix pour la première avec deux groupes géniaux !

⚡Absurd Heroes

En portant haut et fort des thématiques actuelles comme la précarité étudiante ou l’urgence écolo-gique, ce trio rock incandescent se fait le porte-étendard de tout une génération. Inspirés du chapitre «L’homme Absurde» tiré du livre «Le mythe de Sisyphe» par Albert Camus, le trio en retiendra son nom : Absurd Heroes !

https://www.facebook.com/theabsurdheroes

⚡Gami

GAMI vous invite dans son univers onirique pour un voyage initiatique entre l’âme et le cœur d’une hypersensible. Glissez votre âme dans cette dimension pop-rock origamique se dépliant à chaque piste et laissez vous bercer dans le monde de Capucine Trotobas, entre

douleur et douceur, colère et rédemption. Funambule experte de ses contrées, sa voix voltige dans son univers tissé de main de maître avec ses deux acolytes, à l’aide d’instruments organiques et synthétiques. Un doux chaos qui touche l’âme et dont vous ne reviendrez peut-être pas indemne.

https://www.facebook.com/GAMI.rockmusic

