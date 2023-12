Vider les cuves ! Brasserie d’Orville Louvres, 22 décembre 2023 15:00, Louvres.

Vider les cuves ! Vendredi 22 décembre, 16h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Comme chaque année, nous aussi on part en vacances, et cette année voici notre cadeau de Noël !

C’est notre dernière soirée, du coup, on liquide toutes les bières ! On vide tous les frigos !

GRANDE BRADERIE

Moins 1€ sur la pinte !

Moins 2€ sur les litres (oui, tu peux apporter ta masse ou en acheter une sur place)

Le but est simple, c’est d’écouler tout ce qui est entamé, alors quand il y en a plus, il y en a plus !

On adaptera l’offre resto en conséquence évidemment !

Viens profiter de cette dernière soirée avant les vacances dans un bon mood !

Pendant toute la soirée, soit responsable, respecte les autres, le lieu, prends soin de toi, de tes potes et surtout, viens avec ta bonne humeur et éclate toi !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS·TES

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force & Houblon ! CheerZ !

EVENT FACEBOOK ICI : https://fb.me/e/3nwITAL0S

Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://fb.me/e/3nwITAL0S »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T16:00:00+01:00 – 2023-12-22T23:59:00+01:00

louvres brasserie d’orville