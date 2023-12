Guinguette de Noël [Soirée caritative] Brasserie d’Orville Louvres, 16 décembre 2023 15:00, Louvres.

Guinguette de Noël [Soirée caritative] Samedi 16 décembre, 16h00 Brasserie d’Orville > Amène un jouet neuf pour accéder à la soirée.

Pour cette grosse avant-dernière soirée de fin d’année, la Brasserie d’Orville s’associe une nouvelle fois avec l’association Badass Pandas pour vous proposer une soirée caritative au profit des enfants des hôpitaux.

Pour contribuer à cet élan de générosité, c’est très simple. Il suffit d’apporter un jouet neuf le jour J pour avoir accès à la soirée ! Les jouets collectés par Badass Pandas seront distribués dans un second temps !

À cet événement s’ajoute un concours de pulls moches. Viens avec ton pull de noël le plus original et tente de remporter un superbe cadeau !

La soirée sera ponctuée par deux concerts :

Clegane (Paris, FR – Doom)

Trio francilien mêlant des influences aussi variées que Black Sabbath, Monolord, YOB ou enfin Alice in Chains. Il offre une palette de compositions nuancées entre fuzz lourde et voix aériennes mâtinées de l’ambiance délétère du grunge. Les compositions sont viscérales et brutes, offrant une sincérité totale. Sur scène comme sur disque, le groupe cherche à partager une atmosphère épaisse comme la fumée, captive d’un voyage entre terre et ciel…

Facebook : https://www.facebook.com/clegane.doom

Instagram : https://www.instagram.com/clegane.doom/

Bandcamp : https://almostfamouslove.bandcamp.com/album/clegane

Witchorious (Paris, FR – Doom metal)

Witchorious, c’est une atmosphère sombre et planante, un doom metal chaotique et enragé. Une plongée dans les ténèbres de l’esprit, où même les plus aventureux resteront sans réponses. Sorti de la pénombre avec un premier single en 2020, le trio originaire de Chelles (77) distille ses influences allant de Black Sabbath à Electric Wizard en passant par Amenra dans des ambiances obscures et des riffs envoûtants. Une seule mantra : Heavy. Fuzzy. Mental. Le premier album de Witchorious sortira début 2024.

Facebook : https://www.facebook.com/Witchorious

Instagram : https://www.instagram.com/_witchorious_/

Bandcamp : https://witchorious.bandcamp.com/album/witchorious

️ N’hésitez pas à partager autour de vous l’événement afin qu’un maximum de jouets soient récoltés et pour qu’un maximum d’enfants puissent en bénéficier.

Event Facebook ici : https://fb.me/e/45vPF3NiH

Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/clegane.doom »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

