Orville e-Sport [8e Round] Samedi 9 décembre, 16h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Une soirée de plus pour les adeptes de console de salon.

Venez en famille entre amis, en famille défier les Orvilliens sur console !

On remet ça avec nos amis de l’association Saint-Witz Gaming. Cette fois-ci, on se met en route avec le célèbre jeu de karting de notre plombier favori.

De 16 h à 19 h, c’est jeux libres. Vous pouvez jouer librement à la console totalement gratuitement, parfait pour initier les plus petits !

À partir de 19 h, c’est du sérieux, ça part en compétition. Il y aura des cadeaux pour les vainqueurs !

Alerte tes potes, il va y avoir d’e-Sport ! (T’as capté le jeu de mot ?) ️

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS·TES

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force & Houblon! CheerZ !

Event Facebook ici : https://fb.me/e/b4HpHcBaf

Brasserie d'Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

