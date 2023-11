La Ferme Sonore #7 Brasserie d’Orville Louvres, 25 novembre 2023, Louvres.

La Ferme Sonore #7 25 et 26 novembre Brasserie d’Orville Entrée gratuite avant 20h, 5€ après

Cela fait maintenant 2 ans que la Ferme Sonore fait résonner notre ferme brasserie. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, on a décidé de rappeler les artistes qui ont marqué nos soirées !

C’est parti pour une soirée Techno à tendance Acid. On vous dévoile déjà les artistes qui reviendront enflammer notre dancefloor :

⚡ BLISS ⚡

Avec un set bien dansant et explosif !

Check ici : https://soundcloud.app.goo.gl/oE5YzPM5G6UM6ULK7

Insta : @bliss.aiff

⚡ MR ZOGS ⚡

Notre artiste mystère à découvrir !

⚡ REUNY ⚡

Notre superstar locale avec un set toujours aussi pointu.

⚡ MAWENZI ⚡

Originaire de Paris où elle a découvert la techno, notamment à la concrète et dans les wharehouse Parisiens. C’est en s’installant à Genève que Mawenzi est passée derrière les platines, il y a 2 ans.

Mawenzi évolue aujourd’hui au sein du Derestrict collective, pour qui elle est résidente. Adepte d’une hard techno incisive et mélodieuse elle a pu se produire dans plusieurs clubs notoires de la scène Romande, tels que la Gravière, le Groove ou encore lamakhno-usine.

Check sur Insta : @mawenzi.techno et @derestrict_collective

Soundcloud : https://on.soundcloud.com/xE2vd

⚡ IONA ⚡

Baignée dans la rave culture depuis son enfance, IONA hérite de ses parents cette passion pour la techno. Au-delà du DJing, elle s’implique dans la scène électronique par différents biais dont le média Electro News et le projet Horizons dont elle est la fondatrice.

Influencée par les sonorités avec lesquelles elle a grandi, elle propose une techno énergique flirtant avec l’acid, la trance ou même parfois le hardstyle.

https://soundcloud.com/iona_dj

https://www.instagram.com/ionalbr/

Comme d’hab’, côté cuisine, notre chef vous concocte une carte adaptée pour satisfaire vos papilles durant toute la soirée.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS·TES AVANT 20H, 5€ APRÈS

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Toutes les infos sur l’event Facebook : Clique ici !

Force & Houblon ! CheerZ ! Voir moins

