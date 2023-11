Soirée Latina [avec DJ Del Antigua & Chamaco] Brasserie d’Orville Louvres, 18 novembre 2023, Louvres.

Soirée Latina [avec DJ Del Antigua & Chamaco] Samedi 18 novembre, 16h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Envie de redanser et de sentir la chaleur tropicale en plein hiver ?

Après le succès de la première édition, on accueillera de nouveau Chamaco, acteur majeur du tube de l’été 98 Havana Delirio, Carnavalera Salsa ! ️

La soirée sera assurée par Dj Del Antigua qui est à l’origine de plusieurs mixtapes et compils tel que Fiesta Latino ou Salsa Mix Party !

Ce précurseur des soirées Latina en France, trouve toute son inspiration dans les années 90 à nos jours, entre salsa, bachata, reggaeton, merengue, latin house, coupé décalé, zouk, samba, vallenato, cumbia, ragga.

Pour assurer une immersion totale, des cocktails à base de bière seront proposés.

De plus, un cours de danse animé par Chamaco vous sera dispensé dès 16h, par session. Rendez-vous dès l’ouverture pour en profiter !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS·TES

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force & Houblon ! CheerZ !

Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

soiree latina latino