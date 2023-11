Beaujolais Nouveau & Boustifaille Brasserie d’Orville Louvres, 16 novembre 2023, Louvres.

Beaujolais Nouveau & Boustifaille Jeudi 16 novembre, 17h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Le Beaujolais Nouveau est arrivé. Un évènement rempli de tradition et de bonne bouffe pour fêter ça !

Venez découvrir le Beaujolais que l’équipe d’Orville a sélectionné pour vous. Pour l’accompagner, le chef vous proposera des plats typiques du beaujolais, généreux et réconfortants.

➡️ Au programme : convivialité, chaleur hivernale, avec du vin, de la bière, une carte spéciale Beaujolais.

L’événement est ouvert à tous·tes et totalement gratuit !

Toutes les infos sur l’évènement Facebook : https://fb.me/e/1oE3IkOlK

Force & Houblon ! CheerZ !

Brasserie d'Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T17:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

