Orville e-Sport [7e Round] Brasserie d’Orville Louvres, 11 novembre 2023, Louvres.

Orville e-Sport [7e Round] Samedi 11 novembre, 16h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

La compétition continue tout le long des journées froides et cette fois-ci, on part sur du Sm4$h Br0s.

Venez en famille entre amis, en famille défier les Orvilliens sur console !

De 16h à 19h, c’est jeux libres. Vous pouvez jouer librement à la console totalement gratuitement, parfait pour initier les plus petits !

À partir de 19h, c’est du sérieux, ça part en compétition. Il y aura des cadeaux pour les vainqueurs !

Alerte tes potes, il va y avoir d’e-Sport ! ️

Cette compétition n’est pas affiliée à Nintendo, ni parrainée par cette dernière.

L’événement est ouvert à tous et totalement gratuit ! Venez profiter d’une activité ultra fun !

Force & Houblon ! CheerZ !

Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:00:00+01:00

gaming louvres