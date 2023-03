Visite de la Brasserie Difré Brasserie Difré Valdivienne Catégories d’Évènement: Valdivienne

Vienne . Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou » !

La brasserie Difré vous ouvre ses portes. Installée depuis juin 2021 à Valdivienne, c’est l’occasion pour vous, de venir découvrir la nouvelle brasserie, et pour finir la visite pourquoi pas déguster différentes bières locales « La Bére » une bière blonde avec des notes légèrement fleuries et fruitées, « la Divi’nne » une IPA amère et parfumée avec une note de fruits tropicaux, la « Vienna » une bière ambrée très limpide avec des notes de biscuit et de caramel… il y en a pour tous les goûts.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l'animation

