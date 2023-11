Grasslers Trio brasserie des Milles (735 Rue du Lieutenant Parayre) Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Grasslers Trio brasserie des Milles (735 Rue du Lieutenant Parayre) Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, Aix-en-Provence. Grasslers Trio Jeudi 23 novembre, 20h00 brasserie des Milles (735 Rue du Lieutenant Parayre) Jeudi 23 Novembre concert de Grasslers Trio à la Brasserie des Milles à partir de 20h

Thème western ! Viens avec tes plus belles bottes et chapeau !

Une participation aux frais libre sera réalisée à la fin du concert

Réservation au 06 14 78 41 14

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

