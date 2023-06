BBQ Party + Concert The Soul Highway brasserie des Milles (735 Rue du Lieutenant Parayre) Aix-en-Provence, 26 mai 2023, Aix-en-Provence.

BBQ Party + Concert The Soul Highway Vendredi 26 mai, 20h00 brasserie des Milles (735 Rue du Lieutenant Parayre)

Nous vous attendons avec impatience à la brasserie des milles, pour un concert funky soûl. Alors si tu veux te détendre avec une bonne bière et un super barbecue en écoutant des notes blues qui claquent sur des contre-temps, n’hésite plus ! The Soûl Highway pourra t’offrir un voyage de musique vivante, rendant grâce aux meilleurs représentants de l’histoire de la soul, du rythme and blues et du funk. Nous avons très hâte de vous y retrouver.

Parking gratuit

Boissons et restauration sur place

17 becs pressions (Bières Artisanales, Cidre, Limonades Artisanales)

Vins (rouge, blanc, rosés)

Planches charcuteries et Barbecue

brasserie des Milles (735 Rue du Lieutenant Parayre) 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:30:00+02:00

