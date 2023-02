Silicium + Spinabifida Brasserie des arts, 24 février 2023, Aix-en-Provence.

Silicium + Spinabifida Vendredi 24 février, 20h00 Brasserie des arts

Prix libre

♫♫♫

Brasserie des arts 31 rue portalis, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Silicium

Brut, brillant, tranchant et coloré, voici les éléments définissant le minéral mais aussi la musique de Silicium. Le power trio vauclusien puise son inspiration auprès de groupes comme Porcupine Tree, Queens Of The Stone Age ou encore Band Of Gypsies.

https://www.youtube.com/watch?v=R-rTC5ehuuQ

Vendredi 24 février

Brasserie des arts, rue Portalis,

13100, Aix-en-Provence

Ouverture des portes 19h

Début des concerts 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T20:00:00+01:00

2023-02-24T23:30:00+01:00

