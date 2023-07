S̾a̾m̾i̾ & M̾a̾u̾r̾i̾n̾ Brasserie de Mars Marseille, 13 juillet 2023, Marseille.

S̾a̾m̾i̾ & M̾a̾u̾r̾i̾n̾ Jeudi 13 juillet, 19h00 Brasserie de Mars Prix Libre

19h-1H30

Viens danser et renverser ta bière au son de notre petite sélection estivale!

Au menu:

⏰ 20h – Apéro avec petite playlist de warm-up !

⏰ 21H30 – & (Post-punk / Bizarre Wave & autres joyeusetés incongrues)

⏰ 23h30 – Maurin aka : – UK Bass / Jungle

Dj Set Percussif aux basses sournoises et chaloupées, influencé par la scène underground UK avec des artistes comme Forest Drive West, Blawan, K-65, Aloka, Amor Satyr…

On explore ici les hybrides situés dans le spectre de la Bass music, la Techno breakée et les rythmes plus complexes qu’on retrouve dans la Jungle et l’IDM.

https://soundcloud.com/maurinbo…/dj-set-soma-081222-master

https://www.instagram.com/v.triol/

Petite restauration et très bonne bière sur place !

Prix Libre

