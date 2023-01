Café des Langues Brasserie de la Poste Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis

Café des Langues Brasserie de la Poste, 10 janvier 2023, Montargis. Café des Langues 10 janvier – 28 février Brasserie de la Poste Envie de perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre, rendez-vous à la Brasserie de la Poste pour le café des langues. Brasserie de la Poste 2 Place Victor Hugo, Montargis Montargis Envie de perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre, rendez-vous à la Brasserie de la Poste pour le café des langues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T17:00:00+01:00

2023-02-28T19:00:00+01:00 ©Arbore Gâtinais

Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu Brasserie de la Poste Adresse 2 Place Victor Hugo, Montargis Ville Montargis lieuville Brasserie de la Poste Montargis

Brasserie de la Poste Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Café des Langues Brasserie de la Poste 2023-01-10 was last modified: by Café des Langues Brasserie de la Poste Brasserie de la Poste 10 janvier 2023 Brasserie de la Poste Montargis Montargis

Montargis