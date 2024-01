SISKA Brasserie Communale Marseille, samedi 3 février 2024.

SISKA ♫♫♫ Samedi 3 février, 21h00 Brasserie Communale Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T21:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T21:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

Apres la sortie cet été du single “Amours Censurées” produit par Prince Fatty, @SISKA prépare un album de reggae en hommage à son grand frère Joby. Un deuxième single « Arabian Knights » est sorti en décembre et c’est sur la scène de la BC qu’elle présentera pour la première fois son nouveau live, entre reggae, rocksteady et electro soul.

Élevée dans les quartiers nord de Marseille, c’est à la Plaine que Siska a planté ses racines, là où se mêlent musique et mixité sociale. C’est là qu’elle a le coup de foudre pour la culture rastafari. Très vite, en plus de chanter dans son combo reggae afro, Axxam, elle assure les chœurs dans le Zion Train Imperial de Joby, figure reggae incontournable de la région. Celui-ci lui offrira d’ailleurs son premier groupe en tant que lead vocal, Ka & Co. Sista K est née et va se frotter autant que s’affranchir de tous les codes possibles avec son groupe Watcha Clan qui la fera sillonner la France, l’Europe, le Maghreb et les USA pendant plus de 15 ans, le temps pour le Clan de sortir 5 albums; le 5ème (Radio Babel) sortira en 2011.

En 2015, toujours en indépendante, accompagnée de Supreme Clem et du batteur Jessy Rakotomanga, elle prend tout le monde à contre pieds et se lance dans une carrière solo, produisant un son arty quelque part entre trip-hop et future soul. Son clip Unconditional Rebel fait rapidement le tour de la toile en cumulant plus de 3 millions de vues. En 2021 la perte de son grand frère Ras Jahby la pousse à se reconnecter avec ses racines reggae. A Marseille, quelques frères se rassemblent pour des sessions nyabinghi mythiques afin de lui rendre hommage… A l’automne 2021, Siska sortait son 2ème album « Mauvaise Graine » et le clip du single Ta Peau se voyait censuré sur les réseaux pour nudité et simulation de l’acte sexuel (#WTF?!). Pour faire passer l’amertume, la chanteuse marseillaise détourne l’affaire à coups de vibrations positives et répond avec le très gainsbourien “Amours censurées”, morceau produit à Londres par monsieur Prince Fatty, le retour au reggae de Siska est acté !

Depuis, Siska travaille à la production d’un album entièrement reggae, aux côtés de Prince Fatty mais pas seulement. Autant de belles collaborations et de surprises à découvrir prochainement.

_____________________________________________________________

