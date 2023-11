ZAWIA FAMA Brasserie Communale Marseille, 9 décembre 2023, Marseille.

ZAWIA FAMA Samedi 9 décembre, 21h00 Brasserie Communale Entrée libre

ZAWIA FAMA explore les styles gnawi, rock, funk, les sonorités africaines, berbères et occidentales.

Passés au shaker, il en sort un cocktail au groove percutant.

Bienvenue dans l’univers de la ZAWIA FAMA, zone de transe.

Pour écouter l’EP c’est par ici :

https://fanlink.to/ZawiaFama

Les clips c’est par là :

https://youtu.be/kR9oi9hBo34?si=V7QiRYVebv9JO2vD

https://youtu.be/mKas6DUBkEg?si=vqFWNO2cEiaGfE6b

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00