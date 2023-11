MUSIQUE POST BOURGEOISE / SASHA COHENDY Brasserie Communale Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

MUSIQUE POST BOURGEOISE / SASHA COHENDY Vendredi 24 novembre, 20h00 Brasserie Communale Entrée libre

Musique Magique et la Brasserie Communale s’associent pour une série d’évènements et pour cette première nous avons décidés de voir les choses en grand, en brute, et nous sommes fiers de vous présenter Musique Post Bourgeoise !

MUSIQUE POST BOURGEOISE :

Les compositions électroniques sont collées au derrière des textes dans une optique réversible de maximisa-tion dynamique et d’incrémentation du public.

Une musique atonale tonique composée de différents mouvements suggérant des creux et des bosses, comme à la montagne par temps clair.

Sur scène Urman rugit comme un prédicateur ou un tri-bun politique derrière son pupitre en chêne massif.

Les textes illustrent la révolte contre soi-même, soi est le seul obstacle à son propre avancement, il est infécond de s’en prendre aux autres.

https://www.youtube.com/watch?v=aJSZ0czPoZM

SASHA COHENDY :

Directeur du festival Musique Magique, moitié de Dasha et Sasha et ancien membre du collectif PailletteS, Sasha2000 fait depuis quelques années partie des visages de la nuit marseillaise.

Ses sets sont emplis de son amour pour la musique, de DJ skills audacieux, de kicks, d’humour et de mélodies.

Lorsqu’il mixe, Sasha2000 nous emmène avec lui dans une aventure sonore pleine de surprises, pensez à prendre de bonnes chaussures ainsi qu’une bouteille d’eau et bon voyage.

https://youtu.be/hwG869J-S8w

https://instagram.com/sasha2000.et.musique.magique…

Musique Magique c’est quoi ?

Créé en 2023 par Sasha Cohendy, Musique Magique est un festival qui rassemble une dizaine d’événements dans différents lieux Marseillais.

Étendue sur trois semaines entre avril et mai, sa programmation comprends des concerts de musique électronique en live où en DJset, des expositions d’art contemporain et des ateliers de fabrication de synthétiseurs.

Concerts de 20h à 23h (venez tôt!)

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

