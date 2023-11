Zababa Brasserie Communale Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

Zababa Vendredi 10 novembre, 20h30 Brasserie Communale Entrée libre

Habité depuis toujours par des esprits qui le dépasse, Zababa ausculte fréquemment le coeur des hommes. Acteur accompli, communiquant extravagant, sa présence scénique incroyable lui permet de constituer un spectacle de rue joué dans plus de 12 pays sur plusieurs continents.

Explorateur du monde, il organise aussi une quinzaine d’événements (Maroc, Canada) soirées mêlant acrobaties, magie, musique et skateboard pour le bonheur de tous.

Fasciné par la musique depuis son enfance, elle est -pour le baba- synonyme d’expérience religieuse, de transe extatique.

Productions, instruments à vents, percussions et microphone sont les outils utilisés pour recréer les rythmes du monde qu’il rencontre, entre orient et occident. Actuellement basé à Marseille, Félix joue maintenant un live mi analogique mi numérique accompagné de ses inséparables instruments ainsi que de sa voix qui lui est propre.

LIENS :

https://open.spotify.com/artist/4AgSjffQIHV2LtziwSQk03

https://www.instagram.com/zababamusic/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

