oXni / NYCTALOPE / CHERRY B DIAMOND Brasserie Communale Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

Dreamachine programme pour la BC !

L’occasion de voir une scène queer prendre les rennes, ça commence avec 1live et deux djs :

19h30 – NYCTALOPE – (dj set)

Fondateur de Dreamachine, Nyctalope aime les contraste pour magnifier son son et en les superposant, il fait apparaître d’autres dimensions aux tracks qu’il sélectionne.

https://on.soundcloud.com/6McDBQ4eoTYdx97F7

20H30 oXni (Feu Oxytocine) (Live AV)

https://www.facebook.com/oxni.metamorphe

Objet X Non identifié, oXni (fka Oxytocine) est un projet solo & « total » de l’auteur·e, producer, interprète & réalisateur·ice Julia Maura. L’artiste multimédium mêle pop & théorie, rap-cloud, trip-hop, chanson française & vidéo dans un journal de bord hybride, sensible & incisif de son époque. Ses textes abordent avec profondeur et ironie des sujets actuels et épineux et chaque titre est accompagné d’un court film documentaire et/ou expérimental qu’iel réalise pour en approfondir la lecture. Le tout est réuni dans son deep & dense live audiovisible qui s’adresse aux yeux, aux oreilles, aux cœurs, aux tripes et aux synapses.

https://linkr.bio/oXni

https://instagram.com/oxni__?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

21H30 – CHERRY B DIAMOND – (dj set)

https://www.facebook.com/cherryblackdiamond

DJ, producteurice et artiste, Cherry B Diamond trace des sets en diagonales torves avec des matériaux composites. Entre histoires romanesque à rythmes pluriels et vision fantastique repoussant les limites de la cybernétique et du language, iel célébrera l’hybridité dans le grand fracas de notre génération « liquid ».

https://instagram.com/cherry2diamond?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

_____________________________________________________________

Retrouvez l'agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:30:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

