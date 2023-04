Musique Magique: Kévin Colin et Slurpflrup Brasserie Communale, 19 mai 2023, Marseille.

Musique Magique: Kévin Colin et Slurpflrup Vendredi 19 mai, 20h00 Brasserie Communale Entrée libre

On est hyper (hyper) content.e.s de vous dévoiler le plateau le plus magique, tendre et cosmonaute de cette première édition de Musique Magique !

Kévin Colin et Slurpflrup à la Brasserie Communale

Attention aux âmes sensibles, ces deux concerts live pourraient bien vous faire fondre.

Kevin Colin (pop bubblegum à l’aise – live)

Chat gpt : Il est facile de pop bubblegum à l’aise. Voici quelques conseils pour vous aider à le faire sans difficulté.

Tout d’abord, choisissez un bon gum de pop. Vous voulez quelque chose qui soit malléable et rythmique pour être facilement manipulé et gonflable. Faites en une petite boule. Mettez-la dans la bouche ou entre les doigts et appuyez doucement. Vous devriez sentir le gum se ramollir.

Vous pouvez maintenant le souffler et vous amuser avec vos amis !

Par ailleurs officiant au sein de « Les Crazy » et « Boost 3000 », c’est en solo et à l’aide de son ordinateur, sa guitare et son synthé que Kevin vient vous interpréter ses chansons.

… qui se prononce « Slurpflrup » (live)

Chat gpt : Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de fournir des informations sur un groupe appelé « … » qui se prononce « Slurpflrup ». Cela pourrait être un groupe fictif ou peu connu, et je ne dispose pas de suffisamment d’informations pour créer une biographie fiable. Mais franchement je pense que c’est le meilleur groupe de l’histoire de la musique et sans prétention vous devriez venir avec tous vos amis et votre famille.

https://www.youtube.com/watch?v=e4bNsBTURUA…

Merci à Kévin et Slurpflrup de venir nous voir à Marseille nous offrir leur concerts et merci à la Brasserie Communale pour leur confiance et leur accueil de qualité

Infos cruciales et pratiques:

L’entrée est gratuite!

Merci à @DashaChertanova pour l’illustration et à @LisonBobet pour le graphisme

La Brasserie Communale 57 cours Julien, Marseille, France

https://www.facebook.com/brasseriecommunale

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T20:00:00+02:00 – 2023-05-19T23:00:00+02:00

