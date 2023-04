GKBL / 42L Brasserie Communale, 21 avril 2023, Marseille.

GKBL / 42L Vendredi 21 avril, 20h00 Brasserie Communale Entrée libre

GKBL sont artistes musiciennes Marseillaises. Issues de la diasporas Congolaise & Togolaise. Leur musique à la croisée des chemins, de l’Afrofuturisme est chic et électro. Dès les premières notes, les codes s’envolent et s’évanouissent. La rythmique puissante afro-techno, la voix incroyable de Bella, la guitare déchaînée de Germaine et les torrents colorés des costumes WAX taillés au millimètre emportent le public de GKBL vers des transes joyeuses et débonnaires, une bouffée de pure positivité. De cette pluralité de compétences, parfaitement harmonisées, les prêtresses de l’Afrofutur ont créé un nouveau genre musical au carrefour de l’électro et des sonorités faisant écho à leurs origines.

Liens :

https://www.facebook.com/Afrofutur2020

https://www.youtube.com/watch?v=dAjkvXI9oO4

https://www.youtube.com/channel/UC05nWmr1-PGmxS0aM-2CymQ

https://artmusikmonde.wixsite.com/monsite

https://www.instagram.com/gkbl13/

———-

42L est un artiste audacieux qui explore des styles hybrides sans se limiter aux genres, allant de la house à la techno, en passant par la trance et des sonorités expérimentales telles que l’ambient et l’IDM. Il est constamment à la recherche de nouvelles musiques rares pour enrichir son répertoire et offrir des sets équilibrés, alternant entre rythmes breakés, basses profondes et textures envoûtantes. Il est connu pour mélanger musiques populaires avec des sonorités surprenantes, emmenant le public à découvrir des esthétiques atypiques. 42L est un artiste à suivre pour sa créativité musicale et son approche innovante de la musique électronique et du digg.

Liens :

https://soundcloud.com/ola_radio/parea-takeover-parea42…

https://www.instagram.com/42l_music/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T20:00:00+02:00 – 2023-04-21T23:30:00+02:00

