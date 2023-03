David Sink feat. Yan Péchin Brasserie Communale, 24 mars 2023, Marseille.

David Sink feat. Yan Péchin Vendredi 24 mars, 20h30 Brasserie Communale Entrée libre

D’un côté : David Sink organisateur des soirées »POP DARK »

(Les lignes droites, Insecure men, BUZZ KULL,DVMA, CRAVE, LES CLOPES… )

Mais SIINK est avant tout producteur de musique techno industrielle et de Dark ambient , il est également guitariste et compositeur de musique de film d’horreur ( pour l’émission les crimes presque parfait) ainsi que différents films expérimentaux SIINK joue dans la cour du black noise électronique. Antécédents lives à la Station gare des mines ou dans les abysses de la légendaire Peripate au petit matin… Ainsi qu’à Berlin à l’Urban Spree durant plusieurs années.

Il collabore en ce moment en duo avec Saul Adamcewski ( Fat white Family) sous l’appellation Uncertain Man.

——-

De l’autre : Yan Péchin, le musicien, est considéré comme un des meilleurs guitaristes français de rock vivants. Également Compositeur (chansons et musiques de films) arrangeur et réalisateur , il a travaillé avec des artistes exigeants devenus ses premiers admirateurs tels Miossec, iBrigitte Fontaine dont il vient de réaliser le tout dernier album, Jacques Higelin, Jane Birkin, Alain Damasio , Marianne Faithfull, Dick Annegarn, , Tricky,,Garland Jeffreys, Chris Spedding , , Rachid Taha, etc….Il a plus longuement collaboré avec Bashung et Thiéfaine, en les nourrissant de sa vision personnelle, de sa technique unique de contrastes, et de son besoin inexplicable de bousculer leurs habitudes. Sur scène, ses riffs sont légendaires, à mi-chemin entre extase et torture. Il expérimente mais il sait où il va, ne retient rien, ni les éclairs de vibratos, ni la douceur mélancolique qui pointe sous la tension, parce qu’elle est pensée à l’extrême.

Autant dire que la rencontre de ces 2 personnages sera sous le signe de l’inconnu et de l’imprévu.

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T23:00:00+01:00

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T23:00:00+01:00