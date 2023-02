KABAAL / LX LY Brasserie Communale, 18 février 2023, Marseille.

KABAAL / LX LY Samedi 18 février, 21h00 Brasserie Communale

Entrée libre

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



https://www.discogs.com/fr/artist/4358417-Jakob-Warmenbol

—

LX LY

Projection synthétique de Guillaume Rotten – le bonbon de Ste Marthe, l’enfant du Pays, le coup de grosse caisse le plus fort de la Métropole. Pour ce « projet » il exploite la boîte à rythme et le microphone dans un show machine à danser décoiffant – encore une première mondiale. Décoiffant !

https://soundcloud.com/guillaumerottier

—

Le 18/02 à 21h

La Brasserie Communale

57 Cours Julien 13006 Marseille

