Clyde Arcalis X Officium Brasserie Communale, 11 février 2023, Marseille.

Clyde Arcalis X Officium Samedi 11 février, 20h30 Brasserie Communale

Entrée libre

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Clyde Arcalis

Boom, Boom, Boom, Boom.

Lavage mécanisé des cerveaux, surproduction clinique, mort du cadavre exquis.

L’hygiénisme répand sa propagande comme un sound system dans une morgue.

Les tailleurs de diamants électroniques ont des paysages intimes foisonnants de monolithes métalliques, de bois folk hantés, de cavités baroques, de ciment punk…

Officium

Officium est le projet solo de Alban Mercier artiste basé à Marseille, (Ended, Officium & Tzii, Geoid Color Circle). Sa musique est une recherche intime sur la perception, la mémoire et les visions intérieures: parfois violente, mais poétique et définitivement élégiaque.

Il se concentre principalement sur la production de musique électronique, performances live, le field recording, le design sonore, l’installation et la sculpture audiovisuelle, le DJing et les pratiques radiophoniques. Officium joue la plupart du temps en solo avec un setup électronique composé de samplers Elektron, de synthétiseurs modulaires, de boîtes à rythmes analogiques et de pédales d’effets le plus possible DIY. Il utilise également des instruments traditionnels comme un dilruba indien et des flûtes turques dans l’idée de faire de la musique acoustique transformées par des procédés modernes comme des effets modulaires et la MAO.

Il fait de nombreuses collaborations, du studio à la performance live, récemment avec Eric Desjeux (Tzii) et Katia Lecomte Mirsky (Catherine Danger), Gaëtan Bizien (UVB 76, NZE NZE), Théo Delaunay (Violent Quand On Aime, Constance Chlore, Panoptique). Après des sorties sur des labels comme Vastechoses, OKVLT, 2F4F, Night On Earth, Demord Enregistrements… le prochain album sera publié sur le label allemand dispari dirigé par Phuong-Dan. C’est dans un domaine d’occulture que ses recherches puisent leurs sources et trouve des axes de travail notamment à travers les théories développées sur les musiques industrielles, expérimentales & DIY. Quoi qu’il en soit, sa musique est une approche sombre du son et finit toujours par faire danser.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-11T23:00:00+01:00