Zar Electrik / Cücü Club Samedi 28 janvier, 20h30 Brasserie Communale

Entrée libre

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Zar Electrik

Quand la rencontre de deux activistes de la scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musiques subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément explosive. Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb. Derrières les voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmes et les soubresauts ternaires baignés d’électro. Ça tourne jusqu’à s’étourdir, ça bouillonne et tourbillonne dans des transes infinies aux échos d’Orient et aux groove apatrides.

—

Cücü Club

Ayant fait ses classes il y a quelques années dans les nuits stambouliotes, Cücü est une personne que les noctambules connaissent bien à Marseille. Vous avez sûrement passé des soirées dans l’intimité de son Cücü Club sans même le savoir. Ses sets sont généreux comme ses mezze et n’ont qu’un seul objectif vous faire danser, danser, danser.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T23:00:00+01:00