Vision Satellite / Abrumer Brasserie Communale, 13 janvier 2023, Marseille.

Vision Satellite / Abrumer Vendredi 13 janvier, 20h30 Brasserie Communale

Entrée libre

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vision Satellite

Synthèse analogique polyphonique, signaux en dent de scie et rythmes périodiques, c’est la transmission émise par l’aéronef lorsque la vitesse de satellisation est atteinte. Fermez les yeux, vous êtes en orbite.

Abrumer

Marseille-based artist Abbrumer explore melancholy and memory through a few pieces from ambient to synthwave.

———

La Brasserie Communale

57 Cours Julien 13006 Marseille

Gratuit sans réservation



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T23:00:00+01:00