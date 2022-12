TTristana / Feroui Brasserie Communale, 16 décembre 2022, Marseille.

Vendredi 16 décembre, 20h00 Brasserie Communale

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille

Feroui

20h – 21h30

Ado geek, Feroui télécharge les DJ sets des héroïnes du Pulp, les clips d’Aphex Twin et le crack d’un logiciel DJ. Quinze ans plus tard, après ses premières dates, il se retrouve le bec dans l’eau à cause du covid. Il s’installe alors à Marseille avec la clef USB chaude comme la braise, chargée de house étrange et percussive, de mutations bass et d’ambient réconfortante.

TTristana

21h30 – 23h

TTristana vit à Marseille où sa contribution participe depuis plusieurs années à l’essor de la scène locale. S’exprimant via des DJ sets, des productions et en 2021 avec un live AV, sa passion pour les musiques hybrides l’oriente vers des sons indisciplinés, des mélodies lancinantes et des rythmes bruts.

Chaque set, chaque morceau produit, apparaît comme un espace expérimental, la tentative de créer un monde, une histoire, hors des schémas habituels de genre et de pensée, avec pour trame de fond la recherche d’une musicalité juste et cohérente dans sa complexité.

Son dernier EP « EXTRASENSITIVE » sorti en Février dernier sur le label Viennois Ashida Park est une nouvelle ère. Elle définit le projet comme une expérience hyperpop, sombre et éthérée dans l’attente de créer de forte émotions au travers son intimité chez les auditeur.ices.

Press :

TRAX (19.07.2021)

« J’ai appris la musique par moi même, donc c’est très long, j’ai encore des lacunes. Mais je pense que ce qui fait ma force dans ma musique, c’est cette faute, cette imperfection. » Une imperfection magnifique qui la transporte à We Love Green et Nuits sonores cet été ou au festival Scopitone en septembre prochain. Trois belles dates durant lesquelles TTristana présentera son premier live audiovisuel.

Le 16/12 à partir de 20h

La Brasserie Communale

57 Cours Julien 13006 Marseille

Gratuit sans réservation



