♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Échappé du duo bruxellois Techno Thriller, Hoel Mocé vole désormais en solo avec le projet « Yeun Elez ». Son premier album éponyme, est un manifeste, celui d’un artiste qui ouvre les portes de l’Enfer sur le Yeun Elez, dont les paysages sont fidèles à ses influences, sombres, marécageuses et qui rappellent la Dark Folk de Current 93, Coil ou Throbbing Gristle mais aussi évoquent par moment les “ Maitres fous ” de Jean Rouch.

Saint-Georges est un groupe de musique électronique et expérimentale originaire d’Auvergne. Il est formé au début des années 2020 par le chanteur Jean Yann (voix, clavier) et le compositeur Renee Cappadoce (Guitare, cuivres), leurs influences vont aussi bien de la musique médiévale à la folk, qu’à la wave ou la musique alternative.

