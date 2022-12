Asboy X Planète Mars Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Après avoir remporté le tremplin Planète Mars en début d’année à la Brasserie Communale et s’être produit dans différents lieux, comme la scène de Marsatac, ou encore le Toit terrasse de la Friche, Asboy revient pour clôturer cette année explosive.

Pour cela il invite 3 rappeurs marseillais à partager la scène

avec lui : Mehdi Miklo, Outab et Morpheus.

Le 9/12 – 20h

