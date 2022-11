Sajjra Brasserie Communale, 25 novembre 2022, Marseille.

Sajjra Vendredi 25 novembre, 20h00 Brasserie Communale

Entrée libre

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « artyom kocharyan », « cache_age »: 86400, « description »: « CreditsnnDirector & Editor: Artyom KocharyannnScript: Bobby Peru and Mihail BakalovnnCamera: Mihail Bakalov & Edgar Gutierrez nnSpecial thanks to u201cAsuncion Produccionesu201d for video footage of Alba Atipanacuy Celebration nnLogo: Jonathan CastronnFeaturing: Sajjra live @ WORM 2017 with J.Castro (Vjing)nnScissors DancersnnDanzaq Mayor: Ccatun Mayo de Huaycahuacho nBellido Huarcaya FamilynAndean Harp: Uchucuta de HuaycahuachonViolin: Juan Chico de Sondondon nDanzaq Mayor: Apuccara de AucaranBellido Tufiu00f1o FamilynAndean Harp: Totito de PuquionViolin: Misticha de ChipaonnDanzaq Mayor: Supaymayo de HuayhuaninAndean Harp: Juan Marcatinco de PuquionViolin: Chaparrito de PuquionnLocations: Huancau00f1a – Alba Atipanacuy Celebration 2018 », « type »: « video », « title »: « Sajjra — Maldita Kolmena (Official Music Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HykpoJPuFgU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HykpoJPuFgU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCn4nBQq7UFd8pVbWl9RUzzA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=HykpoJPuFgU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:00:00+01:00

2022-11-25T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Brasserie Communale Adresse 57 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Brasserie Communale Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Brasserie Communale Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Sajjra Brasserie Communale 2022-11-25 was last modified: by Sajjra Brasserie Communale Brasserie Communale 25 novembre 2022 Brasserie Communale Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône