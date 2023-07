Visite de la Brasserie Bofinger Brasserie Bofinger Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de la Brasserie Bofinger Brasserie Bofinger Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite de la Brasserie Bofinger 16 et 17 septembre Brasserie Bofinger Fondée en 1864 par l’aubergiste alsacien Frédéric Bofinger, originaire de Colmar, elle sera la première brasserie parisienne à servir la bière à la pression, en 1870. Une partie du décor d’origine daterait de 1880. Après l’agrandissement de la brasserie en 1919, englobant trois boutiques avoisinantes, le décor a été refait de 1919 à 1921 par l’architecte Legay et le décorateur Mitgen, avec une coupole ovale ornée de motifs floraux. Le vitrail, au premier étage, montrant Gambrinus, Roi de la bière, est signé par les maîtres-verriers G. Neret et E. Royer ; les statues de hérons en céramique sont l’œuvre du sculpteur Jérôme Massier. Après un nouvel agrandissement en 1930, une salle réalisée en 1931 à l’occasion de l’Exposition coloniale a été décorée de tableaux montrant des paysages alsaciens, réalisés par le peintre Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, également auteur de l’enseigne de l’établissement. Les urinoirs, dont les montants sont ornés de têtes de dauphins, sont également à signaler. La devanture de l’établissement a été refaite en 1982, en chêne, à l’identique de celle de 1919. Grande brasserie à la « française » fondée en 1864 par Frédéric Bofinger comportant des éléments d’architecture originaux : escalier à large révolution, coupole fleurie, marqueterie de Charles Spindler évoquant le mariage de l’Ami Fritz, luminaires tulipes, vases en céramique du niçois Jérôme Mastier. Remaniée en 1919 (agrandissement), le décor a été refait (1919-1921) par l’architecte Legey et le décorateur Mitgen, avec une coupole ovale ornée de motifs floraux. Après un nouvel agrandissement en 1930, une salle réalisée en 1931 à l’occasion de l’Exposition coloniale a été décorée de tableaux montrant des paysages alsaciens, réalisés par le peintre Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, également auteur de l’enseigne de l’établissement. Les urinoirs, dont les montants sont ornés de têtes de dauphins, sont également à signaler. La devanture de l’établissement a été refaite en 1982, en chêne, à l’identique de celle de 1919. Accès: Métro Bastille Brasserie Bofinger 5-7 rue de la Bastille 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 87 74 71 http://www.paris-historique.org Grande brasserie à la « française » fondée en 1864 par Frédéric Bofinger comportant des éléments d’architecture originaux : escalier à large révolution, coupole fleurie, marqueterie de Charles Spindler évoquant le mariage de l’Ami Fritz, luminaires tulipes, vases en céramique du niçois Jérôme Mastier. Remaniée en 1919 (agrandissement), le décor a été refait (1919-1921) par l’architecte Legey et le décorateur Mitgen, avec une coupole ovale ornée de motifs floraux. Après un nouvel agrandissement en 1930, une salle réalisée en 1931 à l’occasion de l’Exposition coloniale a été décorée de tableaux montrant des paysages alsaciens, réalisés par le peintre Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, également auteur de l’enseigne de l’établissement. Les urinoirs, dont les montants sont ornés de têtes de dauphins, sont également à signaler. La devanture de l’établissement a été refaite en 1982, en chêne, à l’identique de celle de 1919. Métro Bastille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

