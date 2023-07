Visite guidée de la Brasserie BAPBAP Brasserie BAPBAP Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite guidée de la Brasserie BAPBAP Brasserie BAPBAP Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite guidée de la Brasserie BAPBAP Samedi 16 septembre, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30 Brasserie BAPBAP Sur inscription, nombre limité de places disponibles Plongez dans l’univers de la bière artisanale. Initiez-vous au brassage de bières en découvrant tout le processus de fabrication. Visitez notre lieu de production atypique aménagé dans un bâtiment historique de type Eiffel de plus de 1800 m2. Finissez cette visite en dégustant 3 de nos bières en compagnie de votre guide. Brasserie BAPBAP 79 rue Saint-Maur, 75011, Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Île-de-France +33 01 77 17 52 97 https://www.bapbap.paris/ https://www.instagram.com/bapbapbiere/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.bapbap.paris/visite-de-la-brasserie/reservation/ »}] Une brasserie artisanale aménagé dans un bâtiment historique de type Eiffel en plein coeur du 11e arrondissement de Paris. Métro ligne 3 – Station Rue Saint-Maur, Métro ligne 9 – Station Voltaire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Brasserie BAPBAP Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Brasserie BAPBAP Adresse 79 rue Saint-Maur, 75011, Paris Ville Paris Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Brasserie BAPBAP Paris

