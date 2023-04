Café des Langues Brasserie Au Bureau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Café des Langues Brasserie Au Bureau, 23 mai 2023, Pau. Café des Langues Mardi 23 mai, 19h30 Brasserie Au Bureau à En collaboration avec l’Erasmus Student Network et la Brasserie Au Bureau de Pau, nous vous attendons nombreux le mardi 23 mai à partir de 19h30 !

Venez découvrir l’Europe au travers de la pratique des langues étrangères.

Au programme pour la soirée : plusieurs tables, plusieurs animateurs de nationalités différentes, un seul objectif – pratiquer et/ou s’initier aux langues étrangères, tout en échangeant autour des cultures ! Brasserie Au Bureau 40 Av. Louis Sallenave, 64000 Pau Pau 64000 Le Hameau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T19:30:00+02:00 – 2023-05-23T21:30:00+02:00

2023-05-23T19:30:00+02:00 – 2023-05-23T21:30:00+02:00 langues europe Pistes Solidaires – Europe Direct Pau Pays de l’Adour

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Brasserie Au Bureau Adresse 40 Av. Louis Sallenave, 64000 Pau Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Brasserie Au Bureau Pau

Brasserie Au Bureau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Café des Langues Brasserie Au Bureau 2023-05-23 was last modified: by Café des Langues Brasserie Au Bureau Brasserie Au Bureau 23 mai 2023 Brasserie Au Bureau Pau Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques