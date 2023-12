The Bundies / Nasty Peppers Brasserie Artisanale de Provence Rousset Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rousset The Bundies / Nasty Peppers Brasserie Artisanale de Provence Rousset, 15 décembre 2023, Rousset. The Bundies / Nasty Peppers Vendredi 15 décembre, 20h00 Brasserie Artisanale de Provence Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:59:00+01:00 Du rock, du rock et encore du Rock

The Bundies : Compos Stoner rock

Nasty Peppers : Reprises rock / hard rock qui envoie du lourd

De la bonne bière aussi (forcément)

Des délicieuses planches de charcuterie

Et un lieu magique et convivial au pied de la Ste Victoire.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Brasserie Artisanale de Provence La Marnière, Av Olivier Perroy, 13790 Rousset Rousset 13790 Bouches-du-Rhône [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Rousset Autres Code postal 13790 Lieu Brasserie Artisanale de Provence Adresse La Marnière, Av Olivier Perroy, 13790 Rousset Ville Rousset Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Brasserie Artisanale de Provence Rousset Latitude 43.472271 Longitude 5.596359 latitude longitude 43.472271;5.596359

Brasserie Artisanale de Provence Rousset Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rousset/