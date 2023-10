Mado « Bientôt très connu » Brasserie AixPression Rognes, 17 novembre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Mado Tout Court chez AixPression pour son spectacle « Bientôt très connu ».

Venez vivre une heure d’exception avec Mado dans le magnifique cadre de la Brasserie AixPression..

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 23:00:00. EUR.

Brasserie AixPression Route De Beaulieu D14c

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mado Tout Court at AixPression for her show « Bientôt très connu ».

Come and experience an exceptional hour with Mado in the magnificent setting of the Brasserie AixPression.

Mado Tout Court en AixPression para su espectáculo « Bientôt très connu ».

Venga a disfrutar de una hora excepcional con Mado en el magnífico marco de la Brasserie AixPression.

Mado Tout Court bei AixPression für ihre Show « Bientôt très connu » (Bald sehr bekannt).

Erleben Sie eine außergewöhnliche Stunde mit Mado in der wunderschönen Umgebung der Brasserie AixPression.

