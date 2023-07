Drôle de Vendredi Brasserie Aixpression Rognes, 21 juillet 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Finissez la semaine en humour au sein de la magnifique brasserie AixPression ! Un spectacle de stand-up, des bières directement chez le producteur, le tout dans une ambiance que vous ne pourrez retrouver nulle part ailleurs..

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 23:00:00. EUR.

Brasserie Aixpression D14c

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



End the week with a sense of humor at the magnificent AixPression brewery! A stand-up show, beers direct from the producer, all in an atmosphere you won’t find anywhere else.

Termine la semana con un poco de humor en la magnífica cervecería AixPression Espectáculo de monólogos, cervezas directamente del productor y un ambiente único.

Beenden Sie die Woche mit Humor in der wunderschönen AixPression-Brauerei! Eine Stand-up-Show, Bier direkt vom Erzeuger und das alles in einer Atmosphäre, die Sie nirgendwo anders finden werden.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office Municipal de Tourisme de Rognes