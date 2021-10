BRASSENS, LA MAUVAISE HERBE LE HALL DE LA CHANSON, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

Réinterprétant, avec sérieux et humour, une vingtaine d’oeuvres de Brassens, ce spectacle fait tomber les clichés attachés à l’homme pour faire réapparaître, à l’oreille comme à l’oeil, le génie de l’auteur-compositeur.

Brassens, La Mauvaise Herbe est porté par quatre jeunes chanteuses et chanteurs accompagnés de trois musiciens. Réinterprétant, avec sérieux et humour, une vingtaine d’œuvres de Brassens, ce spectacle fait tomber les clichés attachés à l’homme pour faire réapparaître, à l’oreille comme à l’œil, le génie de l’auteur-compositeur. Si Hureau et Hussenet ont choisi de donner à voir un cimetière (suggéré par quelques tissus jetés au sol), c’est que la force de son propos est d’oser nommer la fragilité de la vie humaine et l’urgence d’en jouir avant qu’il ne soit trop tard. C’est dans ces eaux dignes d’un Orphée triomphant où navigue le poète, dans un théâtre aux couleurs de l’Espagne et de l’Italie, avec leurs Matamores et Tartuffes démasqués, emportées dans ses valises à Paris pour les confronter aux figures des grisettes de la Bohème de Montmartre et des titis des faubourgs de Paris, que La mauvaise herbe nous entraîne.

LE HALL DE LA CHANSON Parc de la Villette 211 avenue Jean-Jaurès Paris 75019

