BRASSENS ET LA CAMARDE – PAR L'ASSOCIATION TRAITS D'UNION
Lodève

Lodève

BRASSENS ET LA CAMARDE – PAR L'ASSOCIATION TRAITS D'UNION
Lodève

2021-11-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-05 22:30:00 22:30:00

Lodève 34700 « … le seul type avec qui on pouvait rire de la mort!» (René Fallet ) La camarde, ou la mort, sous toutes ses coutures, traitée avec gravité ou légèreté, est omniprésente dans les chansons de Brassens. Ce thème ainsi que celui du souvenir qui en découle, et son écriture poétique, sont mis en valeur par une sélection de textes dits, interprétés, théâtralisés.

Avez-vous déjà entendu les chansons de Brassens en italien, espagnol, wallon, créole, arabe ? Traduites dans de multiples langues, elles ont fait et font encore le tour du monde..

« La manière de chanter de Georges Brassens est souvent comparable à celle des chanteurs de blues… La netteté de son style et la fraîcheur de son expression l’apparentent d’ailleurs aux chanteurs folkloriques noirs. » (Boris Vian)

