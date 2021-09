Goderville Goderville Goderville, Seine-Maritime Brassens et Compagnie par Les Pieds s’entêtent Goderville Goderville Catégories d’évènement: Goderville

Brassens et Compagnie par Les Pieds s'entêtent 2021-10-01 20:30:00 Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie
Goderville Seine-Maritime

Goderville Seine-Maritime Créé en 2008 par le groupe normand Les pieds s’entêtent, le spectacle Brassens et Compagnie propose la reprise des incontournables de Georges Brassens.

Ce concert hommage à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance. Les chansons sont arrangées pour guitare, chant, flûte traversière, violoncelle et batterie ; elles sont interprétées avec une conviction contagieuse, pour que ce programme tout public s’adresse aussi bien aux aînés qu’aux plus jeunes. Jazz, rock et le folk se mettent au service du poète sétois. Chanson Françaises – 20h30

Tout public – 1h15

