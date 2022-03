Brassens Encore Bannalec, 3 avril 2022, Bannalec.

Brassens Encore Bannalec

2022-04-03 – 2022-04-03

Bannalec Finistère Bannalec

Après la sortie de leur album In the Mountains, le groupe Leïla and The Koalas a décidé d’une escale créative pour réécrire le répertoire de Georges Brassens autour d’une voix féminine.

C’est avec la musique classique et contemporaine qu’ils décident d’aborder ces chansons, grâce aux deux guitares magistrales de Sébastien Lemarchand et Paul Manoeuvrier. L’accent est mis sur ces histoires, qui soulignent le génie créatif et sensible de Brassens. Ces récits émouvants, intelligents, drôles, sont mis en valeur par une voix unique qui porte en elle la modernité de notre époque, métissée plurielle.

Ce projet teinté de féminité, même musique classique et chanson française à travers un regard créatif et moderne, et vient célébrer avec douceur le centenaire de Brassens.

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bannalec

